В Сити си вярват. Всичко може!

Крилото на Манчестър Сити Жереми Доку сподели очакванията си преди реванша срещу Реал Мадрид от осминафиналите на Шампионската лига.

Английският отбор загуби първия мач с 0:3 на „Сантяго Бернабеу“, но белгийският национал е убеден, че отборът му все още има шанс да обърне развоя на сблъсъка.

„Ще е лудост, ако кажа, че нямаме шанс. Разбира се, те имат много силен отбор, но знаем, че ни вкараха три гола, така че защо и ние да не можем?“, заяви Доку.

Футболистът на Манчестър Сити подчерта, че атмосферата на „Етихад“ може да помогне на тима в опита му да се върне в битката.

„На ‘Етихад’ имаме нужда феновете ни да окажат натиск върху тях. Във футбола всичко е възможно, така че ние все още вярваме“, добави белгиецът.

Реваншът между Манчестър Сити и Реал Мадрид ще се играе на 17 март. В първия двубой мадридчани взеха сериозно предимство след победа с 3:0.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com