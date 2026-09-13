Футболна "жива легенда" получи най-високото отличие на Германия
Германският президент Франц-Валтер Щайнмайер връчи отличието на стадион "Сантиаго Бернабеу"
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Германският президент Франц-Валтер Щайнмайер връчи отличието на стадион "Сантиаго Бернабеу"
Разполага с 300 ВИП места
Анчелоти се мазни за нов договор с кутия бонбони Привържениците на "Реал" М ще излязат на бунт против смяната на името на стадиона им "Сантяго Бернаб...