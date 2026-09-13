Клоп на крачка от Реал, готвят сензационен тандем с Кроос
Германецът е фаворит за треньорския пост, решението е в неговите ръце
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Германецът е фаворит за треньорския пост, решението е в неговите ръце
Все още не е ясно обаче каква ще бъде ролята на бившия футболист на "кралете"
Германският президент Франц-Валтер Щайнмайер връчи отличието на стадион "Сантиаго Бернабеу"
Халфът на "Реал" Тони Кроос се уреди със звездна подкрепа за финала на Шампионската лига. Националният тим на Германия ще стиска палци на колегата си,...
Мадрид. Тони Кроос официално е футболист на Реал Мадрид. Новината бе обявена официално бившия му вече клуб Байерн Мюнхен, както и на страницата на "бе...
Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен и Германия Тони Кроос призна, че ще премине в Реал Мадрид. Немският национал потвърди новината след снощния фи...
Мадрид. Реал Мадрид е много близо до привличането на Тони Кроос от Байерн Мюнхен, информира Marca. Според изданието, играчът се е договорил с "белия б...
Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен Тони Кроос заяви, че ще остане в Германия и през следващия сезон. 24-годишният футболист бе основна трансферна...
Мюнхен. Часове преди реванша между Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед агентът на Тони Кроос заяви, че полузащитникът няма да премине в английския шампи...
Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен Тони Кроос заяви, че би обмислил да отиде в тим от Висшата лига, ако реши да напусне немския шампион. Договоръ...