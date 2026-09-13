Всичко за Тони Кроос

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Последни новини Спорт
Кроос: Отивам в Реал Мадрид

Кроос: Отивам в Реал Мадрид

Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен и Германия Тони Кроос призна, че ще премине в Реал Мадрид. Немският национал потвърди новината след снощния фи...

14 юли | 14:26
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Тони Кроос отряза Юнайтед

Тони Кроос отряза Юнайтед

Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен Тони Кроос заяви, че ще остане в Германия и през следващия сезон. 24-годишният футболист бе основна трансферна...

23 май | 12:41
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