Голямо завръщане в Реал Мадрид

Рекордьорът по трофеи в Шампионската лига Реал Мадрид е на път да си върне отказалия се от футбола Тони Кроос.

Мадридският вестник AS твърди, че световният шампион с Германия от 2014 ще бъде включен в спортно-техническата структура на клуба, пише gol.bg. Все още не е ясно обаче каква ще бъде ролята на бившия футболист на "кралете".

Кроос прекрати състезателната си кариера през 2024 година след една декада на "Бернабеу". По време на престоя си в колоса той грабна пет Шампионски лиги и четири Ла Лиги.

Реал е близо до това да завърши сезона без трофей, след като отпадна от Купата на Краля и загуби финала за Суперкупата на Испания от Барселона. В Ла Лига каталунците имат девет точки аванс пред Кралския клуб, който изостава с един гол разлика от Байерн Мюнхен след първите четвъртфинали в Шампионска лига.

