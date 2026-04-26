Клоп на крачка от Реал, готвят сензационен тандем с Кроос

Реал Мадрид разглежда Юрген Клоп като водещ кандидат за поста старши треньор на клуба, твърди журналистът Рамон Алварес де Мун. Германският специалист е поставен на първо място в списъка заради опита си и успехите в различни първенства, което го прави приоритетен избор за ръководството на клуба.

Според информацията в Мадрид вече се обсъжда и възможен общ проект с Тони Кроос, който да бъде част от новата структура около отбора. Този вариант се разглежда като един от най-реалистичните сценарии за бъдещето на „белия балет“.

Ключовият фактор остава решението на самия Клоп. Назначението му зависи изцяло от неговото съгласие и готовност да приеме предложението на испанския гранд, което може да се превърне в един от най-гръмките ходове на европейската сцена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com