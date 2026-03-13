Линдзи Вон пусна невероятна снимка!

Легендарната скиорка Линдзи Вон продължава да изумява с темповете на възстановяване и с границите на човешките възможности, които прекрачва.

Само преди месец тя бе в болница, а кракът ѝ бе раздробен на парчета заради падане по време на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина, припомня Бтв Спорт.

Днес тя... кара колело!

В своя профил в социалните мрежи Вон публикува две видеа.

В едното се вижда болката, която изпитва по време на рехабилитацията. "Трябваше да направя това..."

"...За да мога да правя това" - гласи описанието към второто видео. На него Вон кара колело, при това с крака, който бе заплашен от ампутация.

Вон претърпя ужасяващо падане по време на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари. 41-годишната шампионка от Ванкувър 2010 направи пето появяване на най-авторитетния спортен форум, като желанието ѝ беше да спечели втора титла, но... съдбата и една от вратите, която закачи с ръка още в началото на трасето, имаха друг план.

Линдзи падна зловещо, наложи се да бъде превозена с медицински хеликоптер, да ѝ направят няколко операции в Италия, а след това и в САЩ. Легендарната скиорка кара със скъсана кръстна връзка, а при падането счупи левия си крак тежко.

Само месец по-късно тя бе във фитнеса.

Наскоро Вон показа, че все още не може да се придвижва както преди, но не използва инвалидна количка, а нещо като колело.

