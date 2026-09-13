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Вкараха фенове в концлагер

Вкараха фенове в концлагер

Ултраси на "Утрехт" бяха "депортирани" в концлагер. Клубът е решил да им даде нагледен урок заради антисемитските скандирания по време на домакинския...

01 август | 19:25
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