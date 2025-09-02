Това ли е следващият трансфер в Левски

Медиите в Нидерландия потвърдиха, че Утрехт следи вратаря на Левски Светослав Вуцов.

Скаути на клуба наблюдаваха изявите на национала на живо и в двата мача на сините срещу АЗ Алкмаар. В Ниската земя обаче разкриха, че Светльо е опция най-рано за зимата или за следващото лято. Защото в момента твърд титуляр в състава е Василис Баркас и треньорите са много доволни от него.

След него в йерархията са Мишел Броувер и Кевин Гадела. На полусезона или след края на кампанията обаче Баркас ще бъде продаден. И тогава евентуално може да се стигне до взимането на Вуцов, пише gol.bg.

Kъм вратаря на сините има интерес и от друг клуб от Ниската земя – Твенте.

Левски привлече Вуцов от Славия в края на зимния трансферен прозорец. Малко след това юношите на сините измести хърватина Матей Маркович. И оттогава е несменяем титуляр под рамката. През този сезон не е пропуснал мач. И във всеки двубой е бил на ниво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com