Спорт

Това ли е следващият трансфер в Левски

Няколко клуба имат интерес към този играч на "сините"

Източник: Lap.bg

02 сеп 25 | 22:56
220
Агенция Стандарт

Медиите в Нидерландия потвърдиха, че Утрехт следи вратаря на Левски Светослав Вуцов. 

Скаути на клуба наблюдаваха изявите на национала на живо и в двата мача на сините срещу АЗ Алкмаар. В Ниската земя обаче разкриха, че Светльо е опция най-рано за зимата или за следващото лято. Защото в момента твърд титуляр в състава е Василис Баркас и треньорите са много доволни от него. 

След него в йерархията са Мишел Броувер и Кевин Гадела. На полусезона или след края на кампанията обаче Баркас ще бъде продаден. И тогава евентуално може да се стигне до взимането на Вуцов, пише gol.bg.

Решиха съдбата на Марин Петков
02 септември | 21:47
305

Kъм вратаря на сините има интерес и от друг клуб от Ниската земя – Твенте.

Левски привлече Вуцов от Славия в края на зимния трансферен прозорец. Малко след това юношите на сините измести хърватина Матей Маркович. И оттогава е несменяем титуляр под рамката. През този сезон не е пропуснал мач. И във всеки двубой е бил на ниво.

Левски се размина от знаменит трансфер! Задава се нова сага
02 септември | 20:04
1110

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай