Грандиозна промяна в ЦСКА

ЦСКА се намира в серия от 7 поредни победи във всички турнири – 6 за първенство и 1 за Купата на България, но треньорът Христо Янев ще предприеме промяна.

Норвежецът Улаус Скаршем ще започне от първата минута в предстоящото домакинство на Локомотив Пловдив, пише „Тема Спорт“. Двубоят от 18-ия междинен кръг на Първа лига е в сряда от 18:00 часа. 27-годишният скандинавец ще влезе в титулярния състав на мястото на Бруно Жордао, който е наказан. Португалецът получи жълт картон през първото полувреме при победата с 4:0 над Спартак Варна в събота, който е пети за него от началото на сезона. Така той отново ще пропусне мач на армейците по дисциплинирани причини, след като по-рано през кампанията не игра и срещу Добруджа заради изгонването си срещу Лудогорец.

Скаршем записа 25 минути като резерва на „Коритото“, а предвид развоя на събитията Христо Янев даде същото игрово време и на Давид Сегер. Шведът не попадаше в плановете на треньора в последните седмици, но сега може да се наложи да се появи в игра срещу Локо Пд и затова получи минути за натрупване на ритъм. Скаршем пък бе титуляр в предишния кръг срещу Ботев Пд (2:1), но за визитата на Спартак отстъпи мястото си на младежкия национал Петко Панайотов. В сряда двамата ще си партнират в средата на терена заедно с един от хората „под пара“ в ЦСКА – Джеймс Ето’о.

В състава на армейците ще се завърне Адриан Лапеня. Испанецът беше наказан за гостуването във Варна за натрупани жълти картони и за първи път от началото на сезона не бе част от титулярните 11 на ЦСКА. Той ще замени Теодор Иванов, като ще получи и капитанската лента от неговата ръка. В отсъствието на Турицов именно младежкият национал изведе тима за мача на „Коритото“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com