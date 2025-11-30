След ужасната вест за Любо Пенев: Валери Божинов с разплакващи думи

Човешките драми в родния футбол валят една след друга, но заедно с тях сме свидетели и на лавина от съпричастност съм големите ни спортисти, изживяващи най-тежките си мигове.

Часове след като Валери Божинов се разплака в студиото на БНТ, говорейки за получения инсулт на бившия капитан на националния отбор и президент на БФС Борислав Михайлов, той написа емоционален пост и за друга ужасяваща новина.

Легендата на националния отбор Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия. Това е втория път, в който Пенев се бори с коварната болест.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", написа Валери Божинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com