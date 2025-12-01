Отиде си иконата на италианския тенис

Двукратният шампион от Откритото първенство на Франция - Никола Пиетранджели почина на 92-годишна възраст, оповести Италианската тенис федерация.



"Емблематична фигура в италианския тенис, той остави след себе си изключително наследство. Ще липсва много в света на тениса“, се казва в изявлението.



Пиетранджели спечели титлата на единично от "Ролан Гарос" през 1959 и 1960 г. Той също така достигна финала през 1961 и 1964 г., губейки и двата мача от испанеца Мануел Сантана. През 1958 г. Пиетранджели спечели титлата на смесени двойки от Откритото първенство на Франция, а през 1959 г. и титлата на двойки. Той е един от само двамата италианци, триумфирали с титлата на сингъл от надпреварата. Паната е вторият, който постигна този подвиг през 1976-а, а Джорджо де Стефани (1932) и Яник Синер (2025) също достигнаха финала.



Сред италианците само Синер (4), Пиетранджели (2) и Паната (1) са печелили титли от Големия шлем на сингъл.



Като член на италианския национален отбор, Пиетранджели достига два пъти финала за Купа Дейвис (1960, 1961).



През 1986 г. става първият италианец, въведен в Международната зала на славата на тениса.

