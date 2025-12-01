Стоичков с драматични думи за Любо Пенев и Боби

Най-успешният български футболист в историята Христо Стоичков отново показа, че е голям и като човек.

Голмайсторът на световното първенство в САЩ '94 и носител на Златната топка се присъедини към лавината от подкрепящи послания към Любослав Пенев и Борислав Михайлов през последните часове. Камата, в посланието си, не забрави и Петър Хубчев, който също се бори с коварно заболяване.

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!"

