Долу ръцете от Любо Пенев и Боби Михайлов! Пощадете семействата им

В последните часове публичното пространство бе залято от лична информация за тежкото здравословно състояние на Борислав Михайлов и Любослав Пенев. Двама от най-известните футболисти в историята ни преживяват драматични моменти и се борят да запазят животите си, а през това време медиите се надпреварват да ровят за нови кръвожадни подробности, пише в свой коментар Ивайло Крачунов, управител и главен редактор на БЛИЦ.

За бога, спрете се! Поне за малко покажете човешкото в себе си и спрете да дълбаете раните в семействата им.

И Боби Михайлов, и Любо Пенев са мъжкари със силни характери и нямат нужда от фалшиви емоционални подаяния, особено от персони, които доскоро са ги предавали и забивали остри ножове в гърбовете им.

Поставете се поне за минути на мястото на близките им, които са подложени на душевен терор.

БЛИЦ също беше наясно с реалната ситуация с Михайлов и Пенев, но независимо, че не сме ангели, не сме си позволили да тормозим семействата им, като изваждаме на показ детайли около положението им.

Двамата любимци на поколения наши сънародници са в тежко състояние и се борят за живота си, затова поне за малко оставете пристрастията си настрана.

Ясно е, типично по балкански едни силно ги обичат, други силно ги мразят, но нека заедно се помолим Любо и Боби да останат сред нас и да ни радват с цветното си присъствие.

Господи, смили се над душите ни!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com