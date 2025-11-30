Любопитно

Фиш за 7 лева донесе 2 млн. Късметът е в града с най-големия пазар
България има своя 150-и тото милионер, след като тази вечер падна джакпотът в играта "Тото 2 - 6 от 42".

Късметлията е от града с най-големия пазар от древността -  Пазарджик.

Той спечели сумата от 1 943 077 лева в 96-ия тираж на Българския спортен тотализатор (БСТ), проведен на 30 ноември 2025 година.

Печелившата комбинация, която донесе големия успех на участника, се състои от числата: 4, 9, 14, 19, 20, 25.

