Фиш за 7 лева донесе 2 млн. Късметът е в града с най-големия пазар

България има своя 150-и тото милионер, след като тази вечер падна джакпотът в играта "Тото 2 - 6 от 42".
Късметлията е от града с най-големия пазар от древността - Пазарджик.
Той спечели сумата от 1 943 077 лева в 96-ия тираж на Българския спортен тотализатор (БСТ), проведен на 30 ноември 2025 година.
Печелившата комбинация, която донесе големия успех на участника, се състои от числата: 4, 9, 14, 19, 20, 25.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com