Фиш за 7 лева донесе 2 млн. Късметът е в града с най-големия пазар

България има своя 150-и тото милионер, след като тази вечер падна джакпотът в играта "Тото 2 - 6 от 42".

Късметлията е от града с най-големия пазар от древността - Пазарджик.

Той спечели сумата от 1 943 077 лева в 96-ия тираж на Българския спортен тотализатор (БСТ), проведен на 30 ноември 2025 година.

Печелившата комбинация, която донесе големия успех на участника, се състои от числата: 4, 9, 14, 19, 20, 25.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com