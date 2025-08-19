Късметът отиде на морето! Всички питат кой е новият тотомилионер

Най-новият тотомилионер на България е от Бургас и вече гледа живота от висотата на печалба над 3 милиона и 600 хиляди лева.

Само преди малко повече от месец друг участник от София спечели 4 милиона лева, а интересът към играта тази година расте като никога досега, съобщават от Българския спортен тотализатор.

Късметлията от Бургас е осмият милионер за 2025 г. и 146-ият в историята на тотото у нас. С един залог от 12,40 лева в играта „6/49“ той си гарантира джакпот, който ще промени живота му.

Градове на късмета: Бургас, Варна, София и Пловдив в топа на печалбите

„Новият победител от Бургас е традиционен играч в играта 6/49… Късметлийските градове са Бургас, Варна, Пловдив и София“, заяви пред бТВ изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров.

Историята на милионите показва, че морският град има добра традиция. Преди две години друг бургазлия грабна около 3 милиона лева. Варна пък държи рекорда за втория по големина джакпот тази година – над 11,3 милиона лева. В София последният щастливец е от 10 юли и прибра повече от 3 милиона лева.

„Тази година е рекордна – вече имаме 7 милионера, включително и първият в историята на нашите лотарийни игри“, допълни Петров.

Рождените дати, числото 41 и есенният джакпот

Обикновено играчите залагат на рождените дни на най-близките си – това са най-масовите комбинации. „Повечето редовни играчи използват едни и същи числа години наред. Математически шансът е по-голям, отколкото ако всеки път играят със случайни“, обясни още Любомир Петров.

Той разкри и една любопитна подробност – при всеки тираж има стотици залози на подредени комбинации: „от 1 до 6“, „от 2 до 7“ и т.н. И макар големите печалби да са рядкост, надеждата държи в напрежение стотици хиляди играчи.

След скандала с числото 41 в играта „5/35“ правилата за теглене бяха затегнати, контролът е засилен, а изпълнителният директор лично присъства на всеки тираж. Очакванията са през есента интересът да скочи още повече, когато в обръщение ще бъдат пуснати и нови талони.

