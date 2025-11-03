Локо (Сф) надигра Берое в Стара Загора

Локомотив (София) най-после се върна на победния път, след като надигра Берое с 3:1 като гост. Двубоят, игран на стадион „Берое“ в Стара Загора, бе от 14-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят се разви изцяло по вкуса на гостите след почивката. В 49-ата минута защитникът на домакините Факундо Костантини си отбеляза автогол и даде аванс на Локомотив. Малко по-късно, в 62-ата минута, Патрик-Габриел Галчев удвои резултата след добро подаване на Красимир Станоев.

Берое се върна в мача в 77-ата минута, когато Йесид Валбуена намали на 1:2 след асистенция на Алберто Саидо Тахеро. Опитите на старозагорци да изравнят обаче не дадоха резултат, а в добавеното време Октавио оформи крайното 3:1 за столичани след рикошет в Райън Бидунга.

След този успех Локомотив (София) се изкачи на осмото място с 16 точки и сложи край на серията си от девет поредни мача без победа в първенството. Берое остава 11-и в класирането с 14 точки.

