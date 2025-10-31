Скандал в Турция. Половината рефери играят комар

Президентът на турската футболна федерация Ибрахим Хаджиосманоглу направи скандални разкрития на пресконференция в базата на националния отбор.

Шефът на федерацията съобщи, че повече от половината рефери от професионалните дивизии залагат на футбол, като по-изненадващото бе, че той си служи със съвсем конкретни числа.

Разкритията идват след непрестанните скандали около съдийството в турския футбол, които продължават вече няколко години и водят до извънредни ситуации - заплахи по терена, извадени отбори, протести, ексцесии от феновете и какво ли още не.

Хаджиосманоглу информира, че 371 от общо 571 активни съдии имат акаунти в бетинг компании. Според данните му 152 от реферите активно залагат в последно време.

Нещо повече - 7 главни рефери от елита на Турция, 15 странични рефери и други 36 са хванати да залагат. 10 от тези официални лица са заложили над 10 хиляди пъти. Рекордьор е съдия с 18 227 залога.

Хаджиосманоглу информира, че предстои дисциплинарната комисия към футболната централа да предостави разкритията на ФИФА и УЕФА и е категоричен, че "ще опита да изчисти всичката мръсотия от турския футбол, доколкото Бог позволи".

Турската Суперлига е висшата лига в системата на турската футболна лига и се управлява от Турската футболна федерация.

Състезават се двадесет клуба, където се определя шампион и три клуба се присъединяват от или изпадат в Първа лига. Сезонът продължава от август до май, като всеки клуб играе 38 мача. Мачовете се играят от петък до понеделник.

Понастоящем Суперлигата е 12-та в класацията на лигите по коефициент на УЕФА въз основа на представянето на клубовете в европейските състезания през последните пет години.

Общо 75 клуба са се състезавали в Суперлигата, но само шест са печелили титлата до момента: Галатасарай (25), Фенербахче (19), Бешикташ (16), Трабзонспор (7), Истанбул Башакшехир (1) и Бурсаспор (1).

