Пловдивчанка си донесе чикунгуня от Сейшелите
Хваща се след ухапване от заразен комар
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Хваща се след ухапване от заразен комар
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Причината е, че му "позволило" да ги проиграе
Маларийният комар убива повече от 400 000 души годишно
Най-модерният скенер в света спрял, след като сложили в него мумията Сърцето ми биеше до пръсване, когато застанах лице в лице с фараона, казва д-р...
Учени от САЩ заявиха, че са развъдили генномодифициран комар, който да може да устои на инфекция с малария. Новината съобщи BBC. Ако новото откритие...