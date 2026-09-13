Николай Йорданов ще свири "Левски" - "Локо" (Пд)

Николай Йорданов ще води Левски-Локомотив Пловдив, който ще се играе в неделя на 8 ноември на стадион "Георги Аспарухов". Ето и всички съдийски назна...