Искат доживотно наказание на реферите престъпници
ЦСКА излезе с категорична позиция за скандала
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ЦСКА излезе с категорична позиция за скандала
Шефът на федерацията направи разкритията
Цифрите се оказват много сериозни
Единственият рефер от България, ръководил мач на европейско първенство, е Атанас Узунов
Логично, за Ливърпул обаче и това не е достатъчно
Георги Давидов свири дербито в Пловдив
Ислямска държава удари и по футбола. Терористичната организация забрани рефери да свирят мачове в територии, които са част от нейните владения, информ...
Николай Йорданов ще води Левски-Локомотив Пловдив, който ще се играе в неделя на 8 ноември на стадион "Георги Аспарухов". Ето и всички съдийски назна...
Съдията Вихрен Манев ще ръководи двубоя от 4-ия кръг на "А" група между отборите на "Черно море" и "Левски". Мачът се явява повторение на загубения от...
Имаме доста претенции, обяви Гонзо след 0:2 в Разград "Левски" настоява БФС да накаже Ивайло Стоянов и Крум Стоилов. "Сините" за пръв път от доста вр...
София. Асоциацията на футболните рефери у нас скочи в защита на шефа си Никола Джугански. "Ескалацията на напрежението около мача ЦСКА – "Лудогорец"...
Човещина и бързи реакции показаха четирима наши съдии на пътя, съобщава сайтът bgreferee.org. Боян Славков, Радослав Фисински, Румен Иванов и Владими...
София. Българска съдийска бригада получи престижен наряд за мач от турнира Лига Европа по футбол. Утрешният двубой Фрайбург - Ещорил ще бъде ръководен...