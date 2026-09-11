Фиш за 7 лева донесе 2 млн. Късметът е в града с най-големия пазар
България има 150-тия си тотомилионер
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България има 150-тия си тотомилионер
София. Джакпотите оцеляха в неделяния тираж на Българския спортен тотализатор. Не се намери късметлия, който да уцели шестиците в играта "6 от 42", къ...
София. Късметлия удари тази вечер в Бургас джакпотът от играта „6 от 42" и забогатя с 522 898 лв, съобщиха за „Стандарт нюз" от Българския спортен тот...