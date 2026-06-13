Фиш за 7 лева донесе 2 млн. Късметът е в града с най-големия пазар
България има 150-тия си тотомилионер
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България има 150-тия си тотомилионер
Попълнил е фиш за 13,20 лева
Треска за злато във вчерашния тираж на Българския спортен тотализатор. Никой не уцели златната шестица във второ теглене на играта "6 от 49". Сумата б...
Ето числата от Тото 2, Тираж №23 6 от 42Числа: 13, 17, 34, 38, 40, 41 5 от 35I теглене: 1, 3, 8, 12, 18II теглене: 13, 19, 30, 31, 32 6 от 49I тегл...