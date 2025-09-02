Левски се размина от знаменит трансфер! Задава се нова сага

Левски е отказал да продаде най-добрия си футболист в последния момент на трансферния прозорец.

Според Ouest-France Sports 44 френският елитен Нант е искал да купи Майкон, но времето за преговори не е стигнало и двете страни не са успели да се разберат за трансферната цена, пише gol.bg.

Така Майкон остава на "Герена" за есенния дял на Първа лига. Очакванията са интересът към него да става все по-голям и през януари да се създаде истинска сага около продажбата му.

Левски със сигурност ще търси голяма сума за Майкон, който беше най-добрият футболист на отбора и в европейските клубни турнири.

Именно по тази схема "сините" продадоха Уелтън и Роналдо през зимата на 2023 година.

