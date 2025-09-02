Сираков емоционално се обърна към всички в Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков направи официално обръщение след края на първата част от сезона. В него той се обърна към футболистите, треньорите, феновете и администрацията, като изрази благодарност за усилията и постигнатото до момента.

"Скъпи колеги, футболисти, треньори и всички от семейството на "Левски",

Измина един от най-натоварените периоди в съвременната история на клуба. От 10 юли до 31 август "Левски" изигра 14 официални мача - 8 в Европа и 6 в Първа лига. Подобно натоварване, в толкова кратък отрязък от време, няма аналог в последните десетилетия.

Изтощението за футболистите беше видно - и физически, и емоционално. Мога да се поставя на тяхно място и знам колко тежко им беше в последните два мача преди паузата. Благодарен съм им, че устояха. Че показаха воля. Че защитиха честта на клуба.

Този период беше сериозно изпитание и за треньорския щаб. Ако използвам думите на старши треньора ни Хулио Веласкес - с ръка на сърцето казвам: "Левски" има изключителен спортно-технически екип. Отне време, но резултатите са видими за всички. Благодаря им, че преведоха успешно отбора през този тежък маратон.

Феновете... Не знам дали остана човек в Европа, който да не разбра колко велика е "синята" публика. В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави - не заради играта на терена, а заради феновете ни. Въпреки болката от загубата, изпитах невероятна гордост. Приех този поздрав и по-лично, защото съм сред малкото хора, които са усещали и двете крайности - колко силно тази публика може да мрази и колко силно може да обича. Благодаря, че не изоставихте отбора, а го носехте на раменете си - точно когато момчетата имаха най-голяма нужда.

Но днес най-голямата благодарност искам да отправя към хората зад кулисите - към екипа на администрацията. Този маратон изискваше невероятни усилия от тяхна страна. Трудно е човек да си представи каква логистика и организация изисква подобна серия от официални срещи. За мен тези хора са герои. С част от тях сме рамо до рамо от първите дни на най-тежката криза, която клубът ни преживя. Заедно сме минали през много. И можем да си кажем за пореден път - успяхме.

Благодарен съм за постигнатото до момента и вярвам, че заедно можем да надградим. И тази къща отново да се превърне в крепост.

