Гуардиола се ядоса и каза истината за Висшата лига

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола не беше доволен от равенството 2:2 на своя отбор в домакинството на Нотингам. Той изрази мнение, че в Премиър лийг никой не ти прощава, ако спреш да играеш.

„Във Висшата лига никой не ти прощава, когато спреш да играеш. Трябваше да бъдем по-клинични и да 'убием' мача, когато имахме шансове. Да допуснем два гола от ситуации, които знаехме, че са опасни, е болезнено. Когато оставиш вратата отворена на отбор, който се бори за оцеляване, се случва това“, започна Гуардиола.

„В момента не ме интересува класирането или таблицата. Гледам как играем. Ако не сме постоянни за 90 минути, няма как да печелим титли. Изоставаме, но трябва да приемем реалността и да се подготвим за следващата битка“, допълни испанецът.

