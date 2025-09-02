Решиха съдбата на Марин Петков

Вторият капитан на Левски Марин Петков не премина в италианския Монца в последния ден от трансферния прозорец на Апенините.

Причината е, че италианският втородивизионен клуб първо трябваше да осъществи изходяща сделка, а след това да привлече родния национал. Това обаче не се случи, пише "Тема спорт". Така Петков няма да стане съотборник с друг, обличащ екипа на трикольорите – Валентин Антов, който в момента е контузен.

У нас обаче трансфери могат да се правят до 13 септември включително. А има и пазари като руския, които все още са отворени. И клубове от тази страна следят ситуацията с Петков. Така че не е изключено все пак Марин да бъде продаден този месец. Ако ли не, това ще може да се случи през зимата.

През юли фланговият нападател се размина с преминаване в полския Ракув. За него е имало и друго добро финансово предложение, но от дестинация, за която Петков не е пожелал да пътува.

В момента Петков е част от националния отбор на България, с който го чакат световни квалификации срещу Испания и Грузия.

