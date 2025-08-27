На фона на скандала: Къде ще играе Исак

Александър Исак беше включен в състава на шведския национален отбор за предстоящите квалификации за Световното първенство през септември, въпреки че не е играл за Нюкасъл през този сезон и желае трансфер в друг отбор.

Нападателят е част от групата от 24 футболисти, обявен от селекционера на скандинавците Йон Дал Томасон за мачовете срещу Словения и Косово.

"Много съм щастлив, че Александър Исак иска да бъде в тима, той е много важна част от него. Ситуацията, в която се намира, не е перфектна и не е тренирал с отбора. Той може да решава двубоите и има огромно желание да го прави. Световното първенство е много важно за Александър Исак", заяви Томасон пред медиите в сряда, предаде gol.bg.

Исак, един от най-добрите нападатели в света, използва публикация в социалните мрежи през миналата седмица, за да изрази недоволството си от Нюкасъл, заявявайки, че клубът е нарушил обещанията си относно споразумение, което би му позволило да напусне на фона на сериозен интерес от страна на Ливърпул.

Исак не участва в първите два двубоя от новия сезон и тренира отделно от първия състав на "черно-белите".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com