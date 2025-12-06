Босът на ФИФА каза драматични думи за Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино вярва, че предстоящият Мондиал 2026 ще бъде най-добрият в историята.

„ФИФА е официалният доставчик на щастие за човечеството. Това ще бъде най-великото Световно първенство в историята. То е много повече от спортно събитие. Това е просто най-великото събитие в историята на човечеството. Ще бъде уникално, изключително и зрелищно.

7 милиона души ще посетят стадионите. Още два, три, четири пъти повече хора ще пристигнат в САЩ, Канада и Мексико, просто за да усетят атмосферата на Световното първенство. 6 милиарда ще гледат турнира у дома. Това ще бъде като 104 Супербоула в рамките на един месец“, заяви Инфантино след тегленето на жребия за световните финали.

