На празника си! Никола Цолов с голям удар

Голям успех за българския лъв на пистата Никола Цолов. Той постигна първия си подиум във Формула 2.

Точно на имения си ден българският пилот на "Кампос рейсинг" завърши трети в спринта за Гран при на Абу Даби.

Вицешампионът във Формула 3 трябваше да е втори на старта, но получи наказание след квалификацията и потегли пети. Състезателят от академията за млади таланти на "Ред Бул" обаче реагира страхотно и веднага изскочи на третата позиция, която запази.

Победата е за Арвид Линдблад (Анг), който е съотборник на Никола, а през следващия сезон ще кара в "Рейсинг Булс" във Формула 1. Втори завърши Джошуа Дюрксен (Пар).

"Добър старт, давах непрекъснато газ, но ще трябва да обсъдим с отбора защо нямах необходимото темпо", коментира Цолов пред Иван Тенчев по "Диема спорт" 3.

В неделя е основното състезание - последен старт за сезона, а Никола е 12-и на решетката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com