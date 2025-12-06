Много тежко гостуване чака ЦСКА във Варна

С три мача днес започва 19-ият кръг в Първа лига. От 12:30 часа е двубоят Локомотив София - Ботев Пловдив. В 15:00 Локомотив Пловдив посреща Арда, а в 17:30 Черно море е домакин на ЦСКА.

Всички очакват с нетърпение последния шампионатен ангажимент на "червените" през 2025 г. Възпитаниците на Христо Янев са в серия от осем поредни победи във всички турнири.

Последното поражение на "червените" датира едва от 18 септември, когато неочаквано беше загубено гостуването на Арда на неутрален терен в Стара Загора. По-рано през седмицата те победиха драматично Локомотив Пловдив с 2:1 по време на междинния кръг.

Черно море е пети във временното класиране с точка зад четвъртия ЦСКА (31 т.). "Моряците" са в неприятна форма от две победи, още толкова загуби и едно реми по време на последните пет шампионатни двубои.

Срещата на "Тича" е насрочена за 17:30 часа. Преди седмица ЦСКА победи във Варна местния Спартак с 4:0. Победата при визита на Черно море обаче липсва от 12-и ноември 2022 г. насам (2:0).

За последно ЦСКА надделя над Черно море в Първа лига на 15 май 2023 г. Тогава червените посрещнаха моряците на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик заради наказание за поведението на публиката в дербито с Лудогорец две седмици по-рано.

Тогава двата тима водеха ожесточена битка за титлата, която в крайна сметка ЦСКА загуби драматично след пропусната дузпа на Иван Турицов срещу ЦСКА 1948 в предпоследния кръг.

