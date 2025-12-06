Арне Слот съобщи ключова новина за Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обяви, че се чувства подкрепен преди гостуването на Лийдс в среща от 15-ия кръг на Висшата лига.

„Изобщо не се чувствам сам. Разбира се, има моменти, когато е трудно, а понякога се чувстваш самотен, но като цяло се чувствам невероятно подкрепен“, цитира BBC думите на Слот.

Мачът между Лийдс и Ливърпул е в събота, 6 декември, и ще започне в 19:30 часа.

След 14 мача Ливърпул е на 8-мо място в класирането на Висшата лига, на 11 точки зад лидера Арсенал.

