Исак разтърси английския футбол! Проговори за драмата в Нюкасъл

Александър Исак разтърси английския футбол!

Голямата звезда на Нюкасъл направи официално изявление, с което поставя под съмнение бъдещето си в клуба. Шведският нападател благодари на съотборниците си и на всички в клуба за подкрепата, но подчерта, че не е присъствал на церемонията по награждаването заради настоящата ситуация.

"Дълго време мълчах, докато други говореха.

Това позволи да се разпространяват версии, които не отразяват истината. Реалността е, че обещания бяха дадени, а клубът добре познава позицията ми отдавна. Да се твърди сега, че проблемите излизат наяве тепърва, е подвеждащо. Когато обещанията се нарушават и доверието се губи, отношенията не могат да продължат", се казва в изявлението на Исак, предава "Топ спорт".

Така конфликтът поставя сериозни въпроси пред "свраките".

Исак ясно намекна, че промяната е в интерес не само на него, но и на всички страни.

Това изказване със сигурност ще даде нов тласък на спекулациите около бъдещето му, особено след като интерес към него проявяват водещи клубове от Англия и Европа.

