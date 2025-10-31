Слот се произнесе! Ще играе ли Исак

Александър Исак няма да се появи в състава на Ливърпул и за следващия мач срещу Астън Вила. Това потвърди мениджърът Арне Слот, който заяви, че нападателят има "едва 0,1% шанс" да се възстанови навреме от травмата, получена при победата с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт.

"Райън Гравенберх тренира с нас, но Исак и Къртис Джоунс все още не са готови. Почти сигурно няма да бъдат в групата за събота", обясни Слот на пресконференцията си.

След серия от шест поражения в последните седем срещи, Ливърпул е под сериозно напрежение. Тимът на Слот изостава на седем точки зад лидера Арсенал, а контузиите продължават да подкопават амбициите му. Освен Исак, извън строя остават и Алисон, Джереми Фримпонг и младият Джовани Леони.

Слот обаче отхвърли критиките, че на Ливърпул му липсва дълбочина в състава:

"Имаме достатъчно качество, просто трябва да поддържаме футболистите здрави. Програмата е безмилостна, но няма оправдания - трябва да се справим."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com