Сръбски тарикат върти най-големия трансфер на лятото

Фланелки на Александър Исак вече горят в Нюкасъл и покрайнините му, след като шведът категорично заяви, че повече няма да играе за "свраките"

Желанието на голмайстора е единствено и само трансфер в Ливърпул и сметна, че това е начинът, по който може да извие ръцете на ръководството на клуба от Североизтока.

Но не си мислете, че Исак взема решенията сам. В бойкота му прозира почеркът на неговия противоречив агент Владо Лемич, който се замеси в редица шумни скандали през последните две десетилетия и никога не се притеснява да разбуни духовете, когато смята, че това работи в полза на клиентите му и на самия него.

Доказан комбинатор и човек с много връзки в света на футбола, 59-годишният сърбин е усъвършенствал похватите си почти до съвършенство.

Първоначално навлиза в бизнеса предимно с играчи от родината си, които изнася за Нидерландия, но постепенно разширява дейността си, докато не изгражда една от големите агенции в света Universal Twenty Two, която представлява и имена като Емилиано Мартинес, Лука Модрич и много други.

Финансови далавери

През първото десетилетие на века Лемич работи в тясно сътрудничество с ПСВ Айндховен, но нещата се разпадат, след като е обвинен във финансови злоупотреби. Твърденията на клуба така и не се доказват в пълнота, но въпреки това му е забранен достъпът до тренировъчната база на клуба.Няколко години по-късно, през 2012-а, ФИФА започва разследване на ролята му в трансфера на хърватския полузащитник Милан Бадел от Динамо Загреб в Хамбургер. Световната футболна централа се свързва с всички замесени страни, след като се появяват обвинения, че Лемич е извлякъл финансова облага от сделката чрез силно завишена комисионна.

През цялото това време сърбинът се изкачва в "хранителната верига" на футбола. След като по-рано урежда партньорство между ПСВ и Челси, според което нидерландският клуб взема под наем някои от новите попълнения на лондончани, докато те чакат британско разрешително за работа, той става все по-тясно свързан с Роман Абрамович.

Счита се, че именно Лемич стои зад трансферите на Бранислав Иванович и Неманя Матич на "Стамфорд Бридж" съответно през 2008-а и 2009-а.

Мрежата му от контакти в Европа расте стремглаво, като пробива и до могъщия Реал Мадрид, който с негова помощ вписва в договора на Лука Модрич освобождаваща клауза на стойност 387 милиона паунда след преминаването на хърватина от Тотнъм на "Бернабеу".

В по-ново време Лемич посредничи и при няколко сделки на Аякс, като историята от ПСВ се повтаря - съмнения за финансови нередности и забрана да стъпва в базата на амстердамци.

На по-късен етап се появяват и претенции от страна на шведския АИК, който къса отношенията си с Universal Twenty Two, усещайки, че агенцията не спазва буквите на закона.

Той обича да работи зад кадър

Интересното е, че Лемич официално не е лицензиран футболен агент, а се определя като съветник и консултант. Той работи с брат си Зоран, който е лицензиран от ФИФА, както и с няколко партньори като Свен Мислинтат, чрез които обикновено се осъществява официалната комуникация с клубовете. Той обаче е мозъкът зад всяка голяма сделка и трупа богатство от "консултантските" си услуги.

Стачката на Исак обаче може да се окаже един от големите му провали. Нюкасъл няма задължение да продаде шведа това лято, особено предвид факта, че търсенето на негов заместник среща множество пречки. Отделно в Ливърпул не показват признаци, че са готови да подобрят първата си оферта на стойност 110 милиона паунда. Предстои да видим как ще приключи тази сага и дали сърбинът Лемич отново ще постигне своето.

