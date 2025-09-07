Играх добре срещу Ливърпул, сега ще дам всичко за тях

Новото попълнение на Ливърпул Александър Исак сподели впечатленията си след трансфера на "Анфийлд" и коментира опита си от мачовете срещу мърсисайдци като съперник.

"Разбира се, много е трудно. Говорим за най-добрите защитници в света - Върджил ван Дайк, Ибрахима Конате и други. Това е сериозно предизвикателство, но аз харесвам такива моменти. Обичам да играя срещу най-добрите и да се тествам. Винаги съм се радвал да играя срещу Ливърпул и се надявам да играя за Ливърпул да бъде още по-добре", заяви Исак.

Нападателят призна, че с нетърпение очаква да излезе пред феновете на "червените":

"Толкова е вълнуващо. Трудно е да се предаде с думи, трябва да го изпиташ сам. Всички знаем какво е Ливърпул и какви са феновете. Очаквам с нетърпение да изживея това усещане".

Топли думи от приятелите, лед от Нюкясъл

Сагата около Александър Исак приключи официално в понеделник вечер, когато бе потвърден неговият трансфер в Ливърпул срещу рекордните 125 милиона британски лири.

Сделката сложи край на напрегнато лято за Нюкасъл Юнайтед, като клубът публикува кратко и необичайно студено изявление, в което не пожела успех на нападателя.

Първи реакция даде Свен Ботман, близък приятел на Исак, който му пожела успех. Сега и Антъни Гордън стана вторият играч на "свраките", изказал се публично за напускането на шведа.

"Беше удоволствие да играя с теб"“ написа Гордън. "Една от най-добрите химии, които съм имал на терена, а още по-важно - ти си страхотен човек и съотборник. Желая ти само най-доброто, братко."

Въпреки разочарованието на феновете от начина, по който Исак форсира трансфера, реакциите на съотборниците му показват уважение и признание за качествата му и за времето, прекарано на "Сейнт Джеймсис Парк", макар клубът от севера да не показа такова.

Исак обаче увери, че винаги ще бъде благодарен на бившите си съотборници и на феновете на “джордитата”.

"Искам да изкажа благодарността си на моите съотборници, персонала и най-вече на град Нюкасъл и всички невероятни привърженици за трите незабравими години, които споделихме заедно.

Заедно написахме история и докарахме клуба до мястото, на което заслужава да бъде. За мен беше чест да бъда част от това пътуване от достигането на Шампионска лига до спечелването на първия трофей от над 70 години насам.

Винаги ще бъда благодарен. Благодаря ти, Нюкасъл!", написа Исак, който същевременно сподели и клип с избрани моменти от изявите му с "черно-бялата" фланелка.

Шокиращите детайли около договора на Исак

Ливърпул и Нюкасъл си стиснаха ръцете за услугите на нападателя Александър Исак, който ще премине на "Анфийлд" за сумата от 130 милиона паунда. Шведът също така е получил това, което иска от шефовете на "червените" и детайлите около договора му бяха разкрити от италианския журналист Фабрицио Романо.

25-годишният голаджия ще подпише договор за период от 6 години и моментално ще се превърне в една от най-скъпоплатените звезди в клуба, като има спекулации, че седмичното му възнаграждение ще се равнява на около 285 хиляди паунда.

Припомняме, че Нюкасъл отстрани Исак от първия тим, след като той натискаше ръководството за трансфер малко преди старта на новия сезон във Висшата лига. Александър Исак се превърна в емблематичен за "свраките" играч със своите 109 мача във всички турнири, в които се отчете с 62 попадения и 11 асистенции.

Шведският национал пристигна на Острова през 2022 от "Реал" Сосиедад и изигра 109 мача за Нюкасъл във всички турнири".

Исак получи номер 9 в "Ливърпул" и договор за шест години. "Мърсисайдци" вече са похарчили 446 милиона паунда през настоящия сезон.

В отбора пристигнаха Флориан Виртц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез и Джовани Леони.

