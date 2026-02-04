Много сериозен проблем за контузен играч на Ливърпул

Контузията на Конър Брадли се оказва далеч по-сериозна от първоначалните очаквания. Десният бек на Ливърпул пострада в дербито с Арсенал, премина през операция, а още тогава стана ясно, че сезонът му е приключил.

Експертът по травми Бен Динъри обаче хвърли още по-тежка сянка върху ситуацията. По негови думи възстановяването може да се проточи до началото на 2027 година, като евентуално завръщане през 2026-а би било приятна изненада за клуба.

Проблемът не е само във връзките – тестовете показват и увреждане на костта, а механизмът на травмата подсказва сериозен проблем с предната кръстна връзка. Това означава дълго и сложно възстановяване.

Ливърпул остава без класически десен бек, тъй като и Джереми Фримпонг е контузен, а Арне Слот е принуден да използва Доминик Собослай на тази позиция.

