Бивш шеф в ЦСКА - клубът бе спасен от изедниците!

В продължение на близо 8 години строителният предприемач Юлиян Инджов (67 г.) бе акционер и съсобственик на ЦСКА. Появява се на „Армията“ през 2015-а, където си партнира първо с Петър Манджуков, а по-късно – с Гриша Ганчев. Притежава сериозен дял в клуба.

След Общото събрание, провело се на 11 февруари 2023 г., Инджов излиза от Съвета на директорите, като вече не е и сред акционерите в ЦСКА. През това време обаче той е в основата на процесите, които дават началото на бъдещия строеж на стадион „Българска армия“. По този повод бившият шеф на червените даде кратко интервю за „Тема Спорт“.

Г-н Инджов, строежът на новия стадион на ЦСКА навлиза към финалната права. Какви емоции има у вас в тази връзка, тъй като бяхте в основата на задвижването на целия процес преди 4-5 години като собственик на клуба тогава?

– Радвам се, че нещата отиват към финал, към очакван завършек. Няма човек, който да не се радва, че ЦСКА най-после ще има нов стадион, нов дом.

До каква степен се чувствате удовлетворен и част от тази мечта на феновете за нов стадион?

– Ние дадохме началото. Поставихме основите на създаването на дружеството, контактите с държавата, проекти… Още от първия ми ден в ЦСКА съм работил за тази кауза – стадиона. Даже още Гриша Ганчев го нямаше, когато започнахме този процес.

Вярвахте ли тогава, че ще се случат нещата, защото беше трудно – най-вече комуникацията с държавата?

– Честно казано, не вярвах много-много, но нещата станаха.

Имате ли участие сега в целия процес – финансово, строително, акционерно, организационно? Нещо, което да сте запазили от тогава?

– Не. Ние не искахме тогава да смесваме двете неща. Не съм запазил нищо, свързано с ЦСКА.

Следите ли представянето на отбора и какво е мнението ви?

– Разбира се, че го следя. Но не искам да коментирам чисто спортно-техническите процеси. Там си има хора, които работят. ЦСКА го чака добро бъдеще, това мога да кажа.

Отборът изостава ли от клуба?

– Има време, ще се навакса. Важното е правилно да се организират нещата.

Какво е мнението ви за новия собственик Валтер Папазки? Познавате ли го?

– Чувал съм само за него. Добре се справя, погледнато отстрани. Мисля, че ЦСКА си намери точния собственик.

Сега обаче на пръв поглед изглежда по-лесно, отколкото по ваше време. Тогава клубът не беше така финансово стабилен, особено в началото, чистеха се дългове, имаше преструктуриране. Връщате ли се често към този ви период и правите ли си равносметка на управлението на ЦСКА по онова време, съжалявате ли за нещо?

– Не, не съжалявам. Напротив, тогава това беше единственият правилен път. И сега си проличава. Клуба, меко казано, го бяха налазили най-различни кръвопийци и нямаше излизане от цялата тази работа освен по този начин.

Ще ви видим ли на новия стадион?

– Живот и здраве, да.

Като част от строителния бранш, имате ли информация кога се очаква да е готов той?

– Предполагам, че през септември, за началото на новия сезон, ще може да се играе на стадиона. Такива са очакванията. „Армията“ е част от цялостен управленски ход, който включва школата, базата в Панчарево. ЦСКА не може да изостава от тези процеси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com