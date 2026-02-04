Роналдо омекна

Кристиано Роналдо слага край на бойкота и се очаква да се завърне в игра за Ал Насър в петък.

40-годишният португалец стачкува няколко дни, бесен на Саудитския публичен инвестиционен фонд. Той отказа да излезе на терена при победата с 1:0 над Ал Рияд в понеделник.

Ситуацията породи много слухове, включително че Роналдо напуска Близкия изток благодарение на освобождаваща клауза в договора си на стойност 45 милиона евро, предаде Бтв спорт.

SkySports обаче съобщава, че той отново ще облече екипа на клуба си срещу Ал Итихад.

Тимът се движи втори в класирането - само на точка зад лидера Ал Хилал. И ръководството се надява именно Кристиано да е двигателят по пътя към титлата.

Трансфери кога?

Той има 18 гола в 22 мача през сезона, като не успя да се разпише само в 4 двубоя - всичките у дома.

Роналдо, който в четвъртък навършва 41 години, е разочарован от липсата на стойностни трансфери в Ал Насър. Единственото ново попълнение през последния прозорец е 21-годишния иракчанин Хайдир Абдулкарим.

Петкратният носител на Златната топка е убеден, че инвестиционният фонд фаворизира другите три клуба, които финансира. Ал Хилал например се подсили с Карим Бензема, Пабло Мари, Кадер Мейте и Саймон Буабре.

Несигурността относно бъдещето на Роналдо идва месеци преди той да се отправи към световното първенство.

