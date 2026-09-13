Роналдо омекна
Стачкува няколко дни, слага край на бойкота
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Стачкува няколко дни, слага край на бойкота
Французинът спечели требъл с парижани през миналия сезон
Кои нападатели водят в анкетите
Испания и Франция се срещат в Щутгарт за място на финала
Битката е приключила буквално с фотофиниш
Бившият нападател на Реал (Мадрид) е носител на отличието през 2022 година
В каква комична ситуация се забърка загубилият в класацията
Скандалът в Париж трещи
Какво показват сигналите преди церемонията
Утре ще бъде специален гост на церемонията по връчване на златната топка за най-добър футболист
Неймар даже му изпрати поздравления
24-годишният Винисиус Жуниор играе за Реал от 2018 година
Кой ще се брои за приза "Златната топка"
Емилиано Мартинес беше награден от собствения си баща
Режисьорите най-често показваха в публиката именно родната звезда
Заслужено отличие за Карим Бензема
Легендата разказва специално за "Стандарт" за любимите си занимания
Голямата звезда на "Реал" (Мадрид) и Португалия Кристиано Роналдо е новият носител на "Златната топка" на "Франс Футбол" за изминалата 2016 г. Номер 7...
„Реал" се изложи, а Кристиано Роналдо за пореден път беше освиркан – броени дни, преди да получи четвъртата си Златна топка, ако се вярва на прогнозит...
Кристиано Роналдо ще спечели "Златната топка" за 2016 г., твърди испанският вестник "Мундо Депортиво". Според изданието организаторите на анкетата за...