Дембеле надви Ламин Ямал за "Златната топка"

Французинът спечели требъл с парижани през миналия сезон

22 сеп 25 | 23:59
Френският национал от ПСЖ Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка".

Той изпревари звездата на Барселона Ламин Ямал. Името на победителя беше съобщено от световния шампион с Бразилия Роналдиньо, който игра както за ПСЖ, така и за Барса.

28-годишният Дембеле спечели требъл с парижани през миналия сезон, като най-големият му триумф дойде в Шампионската лига.

Французинът наследи халфа на Манчестър Сити и Испания Родри като носител на "Златната топка".

Автор Агенция Стандарт

