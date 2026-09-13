Всичко за Трофей

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Трофей на МОК за Боран Хаджиев

Трофей на МОК за Боран Хаджиев

Отличието е за принос в развитието на спорта, както и за инициативата свързана със създаване на спортни съоръжение при спазване на екологични изискван...

09 ноември | 11:02
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Божинов доживя първи трофей

Божинов доживя първи трофей

Валери Божинов най-после спечели първия трофей в кариерата си. Нападателят на "Партизан" започна като титуляр и игра 72 минути във финала за Купата на...

12 май | 19:10
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