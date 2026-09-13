Огромно признание за футболна легенда на Германия
Престижен трофей за Руди Фьолер
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Престижен трофей за Руди Фьолер
Французинът спечели требъл с парижани през миналия сезон
26-годишният страж печели трофея за втори път
Нов трофей за звездата на Барса
Отборът му Ал Насър загуби с дузпи
Оливър Глазнер изживява своя звезден миг
След героичен финал и победа над фаворита Милан
За шампиона това беше втори финал
Наградата се появи на търг във френската аукционна къща „Aguttes“
Сърбинът получи трофея за 2023 г.
Отличието е за принос в развитието на спорта, както и за инициативата свързана със създаване на спортни съоръжение при спазване на екологични изискван...
Голаджията се събудил с купата в леглото
Тимът на Гатузо излъга с дузпи Ювентус на финала
"Вълците" спечели турнира на Висшата лига в Азия
Месец и половина след доброто представяне на екипажите на Hyundai Racing Trophy на рали "Твърдица- Елена", участниците от едномарковия шампионат са съ...
Валери Божинов най-после спечели първия трофей в кариерата си. Нападателят на "Партизан" започна като титуляр и игра 72 минути във финала за Купата на...
Стоичков развали Великден на мой приятел, разказва Карлес Навал Администраторът на "Барселона" през последните 3 десетилетия Карлес Навал беше гост н...
Рядък и ценен трофей от благороден елен е отстрелял германски турист това лято у нас. Ловният подвиг е регистриран в дивечовъдното стопанство „Караку...
Националът Александър Везенков и неговият отбор "Барселона" спечелиха първи официален трофей по баскетбол за новия сезон. Испанският гранд триумфира з...
Българският нападател на италианския "Новара" Андрей Гълъбинов направи страхотен мач за новия си отбор, отбелязвайки три гола за победата с 3:2 над "К...