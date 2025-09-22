Фурор на "Златната топка"! Ето го най-добрият вратар на света

Вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума очаквано получи трофея "Яшин" за най-добър страж през сезон 2024/25 за изявите си с екипа на своя доскорошен клуб Пари Сен Жермен. Това стана по време на церемонията по връчването на "Златната топка" в Париж.

За втори път в своята кариера Донарума печели тази награда, като първият случай беше през 2021 година заради европейската му титла с Италия. Така той стана едва вторият двукратен носител на въпросния приз след аржентинеца Емилиано Мартинес, който го спечели през последните две години.

Сега 26-годишният страж беше награден заради приноса си за доминацията на ПСЖ през миналата кампания, в която клубът не само спечели всички възможни трофеи във Франция, но и Шампионската лига за първи път в историята си. Италианецът записа 47 мача във всички турнири, в които се отчете със 17 сухи мрежи и 43 допуснати гола.

На церемонията беше връчен и дамски вариант на наградата "Яшин", като тя отиде при Хана Хамптън, която стана шампион на Англия с Челси, както и европейски първенец с националния тим на страната.

