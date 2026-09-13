Кейн, Родри и Мбапе се борят за "Златната топка"
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 26 октомври
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Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 26 октомври
Коментар на немската легенда Лотар Матеус
Международната федерация по футболна история и статистика обяви аржентинската легенда за най-добрия играч на световното
Твърде интересна прогноза за фаворит
Кои са фаворитите за следващата церемония?
Има интересни имена в класацията
Как е гласувал нашият представител в анкетата
Цялото класиране на Топ 10 по точки
Те са свикнали да не признават наградите
26-годишният страж печели трофея за втори път
Нов трофей за звездата на Барса
Церемонията е от 22 часа и ще се излъчва пряко по bTV Action.
В деня, в който това се случи, ще бъда много щастлив, призна той
Има ли изявен фаворит дни пред края на гласуването
Реал Мадрид ликува
Какво каза и мениджърът на Ливърпул Арне Слот
Какво показват класациите към момента
Камата отпразнува 30 години от получаването на Златната топка
На този ден Стоичков взе Златната топка
Гостите на БФС впечатлени от експозицията "Златна топка"