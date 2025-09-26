Ето с колко Дембеле би Ямал за Златната топка

Гласовете за „Златната топка“ 2025 вече са официално обявени. Усман Дембеле спечели приза, изпреварвайки Ламин Ямал с 321 т.

Френската звезда Дембеле триумфира в престижната надпревара за 2025 г, като събра 1380 т. Перлата на Барселона остана втори с 1059 т.

В топ 5 попаднаха още Витиня (703), Мохамед Салах (657) и Рафиня (620).

Класиране по точки:

🏆 Усман Дембеле – 1380 точки

Ламин Ямал – 1059

Витиня – 703

Мохамед Салах – 657

Рафиня – 620

Ашраф Хакими – 484

Килиан Мбапе – 378

Коул Палмър – 211

Джанлуиджи Донарума – 172

Нуно Мендеш – 171

