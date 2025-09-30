Българският вот отряза здраво Ямал за Златната топка

Организаторите на "Златната топка" обявиха резултатите от гласуването на журналистите от всяка държава от Топ 100 ранглистата на ФИФА, сред които има и българско представителство.

Представител на страната ни в гласуването за "Златната топка", която тази година отиде при Усман Дембеле, е колегата Румен Пайташев. Регламентът гласи, че журналистите избират свой Топ 10, като първият получава 15 точки, вторият 12, третият 10, четвъртият 8, петият 7 и т.н.

Той е поставил Дембеле на първо място, като впечатление прави, че втори е сложил Коул Палмър (Челси), а трети е друг играч на ПСЖ - Нуно Мендеш. Ламин Ямал, който се класира на второ място, пък е извън тройката във вота от България - на четвърта позиция. Топ 10 допълват Джанлуиджи Донарума, Килиан Мбапе, Хвича Кварацхелия, Мохамед Салах, Рафиня и Витиня.

С изключение на Кварацхелия, всички останали играчи, за които е гласувал българският представител, намериха място в Топ 10 на класирането на "Франс Футбол" и ФИФА.

При вота за треньорите победата на Луис Енрике е категорична, тъй като той печели според 97 от 100 гласували. Що се отнася до българският вот, Пайташев слага Енрике пред мениджъра на Челси - Мареска. При вратарите българинът избира следния Топ 3: 1. Джанлуиджи Донарума, 2. Тибо Куртоа, 3. Ян Зомер.

По регламент вотът за най-добър млад играч се различава, тъй като при него гласуват бивши носители на "Златната топка", сред които е и Христо Стоичков. Камата поставя победителя Ламин Ямал на първо място, следван от Кенан Йълдъз (Ювентус) и Дезире Дуе (ПСЖ).

