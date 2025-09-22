Ето го фаворитът за Златната топка тази вечер

Нападателят на ПСЖ Осман Дембеле е големият фаворит на букмейкърите да спечели "Златната топка", като церемонията е тази вечер от 22 часа и ще се излъчва пряко по bTV Action.

Френският национал обаче няма да е наличен и няма да си получи наградата лично заради професионалните задължения с клуба.

28-годишният Дембеле участва в общо 43 гола в 44 мача за парижани в местната Лига 1 и в Шампионска лига, която бе спечелена след убедителна победа с 5:0 на финала над Интер. През сезона Дембеле и ПСЖ спечелиха исторически требъл, като завоюваха и Купата на Франция.

Тази вечер парижани играят с Марсилия отложен мач, който трябваше да се проведе в неделя, но това не се случи заради лошите метеорологични условия.

Очаква се суперзвездата на Барселона Ламин Ямал да остане втори в класирането, а в тройката още да е халфът Витиня, също от ПСЖ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com