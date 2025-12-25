Обявиха Топ 10 за Златната топка 2026

Лионел Меси е обявен сред 10-те най-добри претенденти за " Златната топка" за 2026 г. от "Goal".

Авторитетното издание актуализира класацията си на претендентите за наградата "Футболист на годината" на Франция. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн остава начело на списъка.

Челната десетка изглежда така:

Хари Кейн (Байерн). Ерлинг Халанд (Манчестър Сити); Килиан Мбапе (Реал Мадрид); Ламин Ямал (Барселона); Деклан Райс (Арсенал); Витиня (ПСЖ); Михаел Олизе (Байерн); Луис Диас (Байерн); Лионел Меси ( Интер Маями );





