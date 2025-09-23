Пореден скандал за Златната топка! Испанците са майстори

Испанските медии отразиха по любопитен начин церемонията по връчването на "Златната топка" за сезон 2024/25.

До последно те се надяваха победител да бъде звездата на Барса и националния отбор Ламин Ямал, който в крайна сметка остана втори зад Осман Дембеле.

Затова испанските медии предпочетоха да се фокусират върху...подреждането при дамите. Там номер 1 за трети пореден път е Айтана Бонмати - също състезателка на Барса и Ла Роха. Затова ликът на Бонмати грее от първите страници на всички спортни издания в страната, докато триумфът на Дембеле е сериозно неглижиран.

"Отново златна", пише Marca, Mundo Deportivo добавя "Каталунски триумф", а заглавието на Sport e "Златен хеттрик".

Тази изненадваща фиксация върху класирането при дамите пък бе осмяна от френското издание L'Equipe.

"Интрига за първото място нямаше, затова някои решиха, че женският футбол е по-важен от мъжкия".

