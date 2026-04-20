Неочаквана изненада за Златната топка

Младата звезда на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе е един от фаворитите за спечелване на "Златната топка", заяви носителят на приза за 2000 година Луиш Фиго.

"Той е невероятен играч, направи разликата в мачовете с Реал. Прави изключителен сезон и е сред фаворитите за "Златната топка", не в бъдеще, а тази година", заяви португалецът преди церемонията по връчването на наградите "Лауреус" в Мадрид, предаде АФП.

"Мисля, че е страхотна изненада, не само като индивидуално ниво, но и заради всичко, което прави за отбора. За всички фенове и хора, които обичат красивия футбол. Удоволствие е да се гледа как играе", вярва Фиго.

Запитан за възможността Олисе да премине в Реал Мадрид, Фиго заяви, че това би било "трудна операция", защото ръководителите на Байерн са затворили вратата.

