Ираола е в Ливърпул, подписва до часове

Андони Ираола пристигна в Англия, за да финализира подробностите по назначението си за нов мениджър на Ливърпул. 43-годишният специалист пристигна на летище „Джон Ленън“ с частен самолет от Сан Себастиан, баската му родина, и малко след това беше откаран към офисите на „червените“.

Ираола е сключил двугодишен договор, за да наследи Арне Слот, който беше уволнен в събота. Sky Sports разпространи и кадри, на които испанецът се вижда да напуска тренировъчната база на Ливърпул, заедно със спортния директор на мърсисайдци Ричард Хюз, с когото работеха заедно и в Борнемут.

Ираола бързо беше определен като „основна цел на клуба“ и преговорите успяха да се проведат бързо, тъй като договорът на испанеца изтича, след като изведе Борнемут до шесто място и първата си европейска кампания, а спортният директор на Ричард Хюз вече „има връзка с него“, като го назначи начело на „черешикте“ преди три години.

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