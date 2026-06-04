Тухел взима неочаквано решение за Англия

Капитанът на Англия Хари Кейн ще бъде с намалена роля по време на предстоящото Световно първенство в Северна Америка, съобщава Sky Sports.

32-годишният нападател на Байерн Мюнхен, който е голмайстор №1 в историята на "трите лъва" със 78 попадения, е един от тримата тарани, избрани от селекционера Томас Тухел за турнира в САЩ, Канада и Мексико.

Решението на германския специалист е продиктувано от очакваните убийствени горещини и рекордна влажност по време на мачовете. За да бъде съхранена свежестта на Кейн за решителните елиминации, Тухел планира да даде много повече минути на Оли Уоткинс и Айвън Тони.

Натоварването над звездата през изминалия клубен сезон в Германия бе рекордно - той записа цели 4423 минути на терена, което е пик в кариерата му за последните три години. Самият Оли Уоткинс, който наскоро триумфира в Лига Европа с Астън Вила, потвърди, че и тримата нападатели ще получат своя шанс под жегата в Америка.

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